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Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İki lider, Fransa- arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:19
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. İki lider, Fransa- arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar.

İKİLİ İLİŞKİLER GÜNCEL VE BÖLGESEL KONULAR HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti. İki liderin, başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi.

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Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
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