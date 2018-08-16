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’da felaketinde ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

’ın Kerala eyaletinde meydana gelen felaketinde ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 14:42
Hindistan’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

'ın Kerala eyaletinde meydana gelen felaketinde ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan beri yağan şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, Başbakan Modi'yi arayarak daha fazla yardım, ek ordu personeli ve helikopter istediğini söyledi.

EYALETİN 14 İLÇESİNDE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Hindistan'da tarihte bir ilk olarak 39 barajdan 35'i açıldı. Cochin Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlar, havaalanında ve çevresindeki su baskını nedeniyle Cumartesi günü yerel saatle 14.00'e kadar askıya alındı. Eyaletin 14 ilçesinde kırmızı alarm verildi. Eyalette tren seferleri kesintiye uğrarken, sular altında kalan yollar yüzünden de büyük bir kargaşa yaşanıyor.


Her yıl muson yağmurlarının etkilediği Kerala'da 8 Ağustos'tan beri yaşanan felaketin neredeyse yüz yıl sonra ilk defa meydana geldiği belirtildi.

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Hindistan’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 79'a yükseldi
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