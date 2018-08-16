Hindistan’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 8 Ağustos'tan beri yağan şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, Başbakan Modi'yi arayarak daha fazla yardım, ek ordu personeli ve helikopter istediğini söyledi.

EYALETİN 14 İLÇESİNDE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Hindistan'da tarihte bir ilk olarak 39 barajdan 35'i açıldı. Cochin Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlar, havaalanında ve çevresindeki su baskını nedeniyle Cumartesi günü yerel saatle 14.00'e kadar askıya alındı. Eyaletin 14 ilçesinde kırmızı alarm verildi. Eyalette tren seferleri kesintiye uğrarken, sular altında kalan yollar yüzünden de büyük bir kargaşa yaşanıyor.



Her yıl muson yağmurlarının etkilediği Kerala'da 8 Ağustos'tan beri yaşanan felaketin neredeyse yüz yıl sonra ilk defa meydana geldiği belirtildi.