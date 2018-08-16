Lahana ve brokoli kanserden koruyor

Lahana
ve brokoli gibi sebzelerin bağırsak sağlığına iyi geldiği bir kez daha kanıtlandı. İngiltere
'deki Francis Crick Enstitüsü
'nün yaptığı çalışmada lahana, brokoli ve kıvırcık lahana gibi sebzelerin vücut tarafından sindirilirken ortaya çıkardığı indol-3-karbinol (I3C) maddesinin sağlık açısından yararlarını araştıran uzmanlar, fareler üzerinde bir çalışma yaptı. Bu maddenin varlığının, bağırsak astarını korumada etkili olan aril hidrokarbon reseptörü (AhR) adı verilen bir proteini aktive ederek bağırsak iltihabını ve kolon kanser
ini önleyebildiği görüldü. Uzmanlar, bu sebzelerde bulunan kimyasalların bağırsak emilimini arttırdığı ve zarar görmüş hücreleri onardığını gözlemledi. Immunity dergisinde de yayımlanan araştırmada, Brassica bikti türü olan brokoli, karnabahar, Brüksel
lahanası, lahana gibi sebzelerdeki kimyasalların bağırsak üzerinde yararlı etkiler sağladığı kaydedildi. Bu tür sebze yemeklerinin beslenme programına eklenmesinin ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek kolon kanseri gelişmesini engellemeye yardımcı olabileceği ifade edildi. Araştırma yazarlarından Doktor Gitta Stockinger yaptığı açıklamada "Bu bulgular iyimser sonuçlar veriyor. Kanser riskimizi artıran genetik faktörleri değiştiremesek de, bu sebzeleri bol miktarda tüketerek bu riskleri azaltabiliriz" dedi. SEBZE TÜKETİMİ ŞART
Kolon kanserine çoğunlukla bitkisel yağ bakımından fakir beslenme programının neden olduğunu kaydeden Stockinger, hastalıklardan korunmak için sebze tüketimine vurgu yaptı.