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Valisi'nden 'ın sloganına eleştiri

Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald 'ın "Make America great again" (Amerika'yı yeniden büyük yap) sloganını eleştirerek, "Amerika'yı yeniden büyük yapmayacağız, ABD hiç o kadar büyük değildi. Büyüklük seviyesine ulaşamadık. Ancak her ABD'li her şekilde eşitliğe kavuştuğunda, büyüklüğe ulaşacağız." dedi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 06:40
New York Valisi'nden Trump'ın sloganına eleştiri

Cuomo, Manhattan'da katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, 'ın ABD'yi daha fazla cinsiyetçi, ırkçı ve göçmenlere karşı hoşgörüsüz zamanlarına geri döndürmek istediğini söyledi.

'un liberal bir alternatif olarak kalacağını belirten Cuomo, burada tüm etnik kökenden inanların aynı olanaklara sahip olacağını dile getirdi.

Trump'ın "Make America great again" sloganına da atıfta bulunan Cuomo, "Amerika'yı yeniden büyük yapmayacağız, ABD hiç o kadar büyük değildi. Büyüklük seviyesine ulaşamadık. Ancak her ABD'li her şekilde eşitliğe kavuştuğunda, büyüklüğe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaları Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilen Cuomo'nun basın danışmanı Dani Lever bu gelişme üzerine bir açıklama yayımladı.

Lever, "Vali, ABD'nin büyük olduğuna ve bu büyüklüğün her erkek, kadın ve çocuk tam bir eşitliğe kavuştuğunda tam olarak gerçekleşeceğine inanıyor. Trump eski zamanlara geri dönerek ABD'yi büyük yapmaktan bahsederken, kölelik, ayrımcılık, ırkçılık ve cinsiyetçilikle mücadele ettiğimiz günleri görmezden geliyor." ifadelerine yer verdi.

Vali Cuomo'nun 2020'de yapılacak ABD Başkanlığı seçimlerinde Trump'ın rakibi olması bekleniyor. Trump, geçen aylarda New York'a yaptığı bir ziyaret esnasında Cuomo'nun kendisine rakip olmamak için söz verdiğini açıklasa da Vali Cuomo bu açıklamaları yalanlamıştı.

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New York Valisi'nden Trump'ın sloganına eleştiri
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