Şarkıcı Aretha Franklin hayatını kaybetti! Aretha Franklin kimdir?

Franklin'in menajeri Gwendolyn Quinn, yayımladığı mesajda, "76 yaşındaki Franklin, 16 Ağustos sabahı Detroit'teki evinde, ailesi ve sevdiklerinin yanında hayatını kaybetti. Franklin'in ölüm nedeninin pankreas kanseri olduğu, onkoloğu Dr. Philip Philips tarafından teyit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

"Soul'un Kraliçesi" olarak tanınan Franklin, "Think (Düşün)" "I Say a Little Prayer (Küçük bir dua ettim)", "Respect (Saygı)" gibi şarkılarıyla tanınmıştı.

Müziğe Detroit'teki bir kilisede çocuk korosuyla başlayan Franklin, dünya çapında 75 milyon albüm satarak birçok rekora imza atmıştı.

Franklin, 18 Grammy ödülünün de sahibiydi.