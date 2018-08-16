‘Türkiye yalnız kalmaz’

Türkiye
ve ABD
arasında yaşanan diplomatik ve ekonomik kriz, Ankara
'yı Washington'dan uzaklaşıp yeni pazarlara ve ittifaklara yönelmeye teşvik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün iPhone yerine Samsung
kullanma çağrısı yaparken, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere de ek vergi
getirildi. Sputnik'e konuşan Rusya
Dış İlişkiler Konseyi uzmanı Timur Ahmetov, Tahran'ın ABD'yi baskı kurmakla suçlayıp Ankara'ya verdiği desteğin altını çizdi. Ahmetov, "İran
, Türkiye'nin dış politikada ABD'ye olan bağlılığını azaltmasından yana. Ankara, ABD istediği için, kendi çıkarlarının zarar görmesine göz yumarak İran'dan petrol ve gaz alımından vazgeçmez" dedi. Ahtemov, Rusya'nın desteğinin Erdoğan'a eylemlerinin doğruluğu konusunda güven verdiğini kaydetti. Rusya da, mevcut krizde Türkiye'nin yanında yer aldı. PUTİN VE LAVROV'DAN DESTEK
Telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ortak projeleri istişare etti ve kurdaki dalgalanmaların bu projelerin hayata geçirilmesine etki etmeyeceği konusunda ortak görüş belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, yaptırımlar konusunda Türkiye ile aynı bakış açısına sahip olduğunun altını çizdi. 'HEDEFTE ÜÇÜNCÜ ÜLKELER YOK'
Rusya
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türk-Rus işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını ifade etti. Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova,"Rusya, herhangi bir ülkeyle başka bir ülkeye karşı dostluk kurmaz. Rus işbirliği, örnek niteliğindedir ve bu tez, basında da aktif olarak ele alınıyor. Örneğin, Türk-Rus işbirliği üçüncü ülkeleri hedef almıyor" dedi. Atina'nın Rus diplomatları sınırdışı etmesine Moskova
tarafından verilen yanıtı eleştiren Yunan Dışişleri, Rusya'yı 'Türkiye'nin silah arkadaşı' olarak nitelemiş ve dostluk ve işbirliği seviyesinden kararlı bir şekilde uzaklaştığını savunmuştu. CNN: TÜRKİYE İLE TİCARET SAVAŞI, ABD PİYASALARINI BATIRDI
Amerika'da
yayın yapan CNN
Televizyonu; Türkiye'nin ABD'den ithal edilecek ürünlere ek vergiyi yüzde 100 artırmasını izleyicilere son dakika gelişmesi olarak verdi. CNN; Amerikan borsasında işlem gören şirketlerin durumunu gösteren tablonun altında; "Türkiye'yle ticaret savaşı, Amerikan piyasalarını batırdı" şeklinde ifadelerin yer alması dikkat çekti.