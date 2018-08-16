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su 'de denetimi sağladı

su, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Husilerin kalesi olarak bilinen Sada ilinin kuzeybatısındaki ilçesini kontrol altına aldı.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:03
Yemen ordusu Bakim'de denetimi sağladı

Albay Yasir el-Harisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 102. Tugay Komutanlığı ve Özel Destek Tugayının, Husilerin kalesi olarak bilinen Dahyan'ın yaklaşık 20 kilometre kuzeybatısındaki ilçesi ve çevresindeki dağlık bölgede dünden bu yana geniş çaplı bir operasyon düzenlediğini belirtti.

Askeri birliklerin, operasyonun ardından Bakim ilçesinde denetimi sağladığını ifade eden Harisi, çatışmalarda, onlarca Husi militanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Harisi, askerlerin Bakim ilçesinin sokaklarında ve çevresindeki dağlık bölgede, arama-tarama çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Sada iline bağlı Dahyan ilçesi, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin memleketi olarak biliniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı 'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemen ordusu Bakim'de denetimi sağladı
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