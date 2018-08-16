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/ ’de 2 okul daha kapattı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
YPG/PKK Suriye’de 2 okul daha kapattı
Terör örgütü /, 'nin kuzeyinde işgal ettiği Haseke ilinde iki okulu daha kapattı. YPG/PKK'nın Haseke ilindeki sözde eğitim idaresinin açıklamasında, Ber ve Liva okulları hakkında kapatma kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, kapatma kararına gerekçe olarak iki okulun belirlenen süre içerisinde gerekli izinleri almamaları ve örgütün eğitim müfredatlarına uymamaları gösterildi. Terör örgütü işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.
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YPG/PKK Suriye’de 2 okul daha kapattı
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