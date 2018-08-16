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Yunanistan’da bayram havası

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
Yunanistan’da bayram havası
'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılması, 15 Ağustos'ta kutlanan yortusunu sevinç gösterilerine boğdu. Yunan hükümeti ve muhalefet partileri ilk kez Türkiye'yi öven açıklamalarda bulundular. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerinin tahliye edilmesini "mutluluk verici bir gelişme" olarak değerlendirdi. Başbakan ve Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ve tüm muhalefet parti liderleri, iki Yunan askerinin serbest bırakılmasının "Türk-Yunan dostluk, barış ve işbirliği ilişkilerini pekiştireceğinden" söz etti. Yunan basınındaki analizlerdeyse Başkan 'ın olayın çözüme kavuşturulmasındaki rolüne vurgu yapıldı.
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Yunanistan’da bayram havası
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