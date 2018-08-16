Yunanistan’da bayram havası

Türkiye
'de
tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılması, 15 Ağustos'ta kutlanan Meryem Ana
yortusunu sevinç gösterilerine boğdu. Yunan hükümeti ve muhalefet partileri ilk kez Türkiye'yi öven açıklamalarda bulundular. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerinin tahliye edilmesini "mutluluk verici bir gelişme" olarak değerlendirdi. Başbakan Aleksis Çipras
ve Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ve tüm muhalefet parti liderleri, iki Yunan askerinin serbest bırakılmasının "Türk-Yunan dostluk, barış ve işbirliği ilişkilerini pekiştireceğinden" söz etti. Yunan basınındaki analizlerdeyse Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın olayın çözüme kavuşturulmasındaki rolüne vurgu yapıldı.