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Son Dakika: 'den dörtlü zirve açıklaması

Başbakanı Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya arasında Suriye konulu dörtlü bir toplantının anlamlı olabileceğini söyledi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 16:30
Son Dakika: Angela Merkel'den dörtlü zirve açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın 'ya yapacağı ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Merkel, Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye liderleri arasında 7 Eylül'de İstanbul'da yapılması planlanan zirvenin Putin'le yapacakları görüşmede gündeme geleceğini ifade etti.

Merkel, "Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa formatındaki bir görüşme, anlamlı olabilir. Bunun için iyi hazırlık yapılmalı ve bundan dolayı da net bir tarih yok. Danışmanların bu doğrultuda bir ön görüşme yapması ve zirvenin anlamı olup olmayacağını tespit etmesi üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

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Son Dakika: Angela Merkel'den dörtlü zirve açıklaması
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