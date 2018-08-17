Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'nin eski Ankara Büyükelçisine kritik görev

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisine kritik görev

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi görevine getirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 23:15 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 23:25
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisine kritik görev

ABD Dışişleri Bakanlığında Bakan Mike Pompeo'nun da katıldığı yemin töreni ile Jeffrey, ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli pozisyonlarından birinde görevlendirilmiş oldu.

Son olarak Washington Yakındoğu Politikası Enstitüsünde kıdemli Orta Doğu uzmanı olarak görev yapan Jeffrey, Washington'da katıldığı birçok panelde Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine vurgu yapmış ve PKK ile YPG'nin özünde aynı örgüt olduğunu dile getirmişti.

1946'da dünyaya gelen Jeffrey, 2008-2010 yılları arasında Türkiye'de, 2010-2012 yılları arasında ise Irak'ta görev yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisine kritik görev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN