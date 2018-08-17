Küba asıllı sanatçının Trump karşıtı çizimleri ses getiriyor
Küba asıllı Amerikalı ressam Edel Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump için "Trump vahşi bir ateş gibi, ne yapacağı bilinmeyen, bir yerden diğerine atlayan, ülke için tehlikeli bir kişi." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.8.2018 15:04Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 15:13
Küba asıllı Amerikalı ressam Edel Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump için "Trump vahşi bir ateş gibi, ne yapacağı bilinmeyen, bir yerden diğerine atlayan, ülke için tehlikeli bir kişi." ifadelerini kullandı.