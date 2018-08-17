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asıllı sanatçının Trump karşıtı çizimleri ses getiriyor

asıllı Amerikalı ressam Edel Rodriguez, ABD Başkanı için "Trump vahşi bir ateş gibi, ne yapacağı bilinmeyen, bir yerden diğerine atlayan, ülke için tehlikeli bir kişi." ifadelerini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 15:13
Küba asıllı sanatçının Trump karşıtı çizimleri ses getiriyor

asıllı Amerikalı ressam Edel Rodriguez, ABD Başkanı için "Trump vahşi bir ateş gibi, ne yapacağı bilinmeyen, bir yerden diğerine atlayan, ülke için tehlikeli bir kişi." ifadelerini kullandı.

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Küba asıllı sanatçının Trump karşıtı çizimleri ses getiriyor
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