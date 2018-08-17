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'da sır olmuştu... Türk diplomattan haber var!

'nin Meksiko Büyükelçiliğinde çalışan ve bir süredir kayıp olduğu iddia edilen ikinci katibin, bayramda Türkiye'ye döneceği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 11:25
Meksika'da sır olmuştu... Türk diplomattan haber var!

'nin Meksiko Büyükelçiliğinde çalışan ve bir süredir kayıp olduğu iddia edilen ikinci katibin, bayramda Türkiye'ye döneceği bildirildi.

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğinde görevli olup, bir süredir işe gitmeyen ve nerede olduğu da tespit edilemeyen personelin çok yakında Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

AA muhabirine bilgi veren Türk yetkililer, söz konusu kişinin kendi isteğiyle bulunduğu yeri Büyükelçilik yetkililerine bildirmediğini belirterek başından beri konunun çok titiz bir şekilde ve makamlarıyla yakın iş birliği halinde izlendiğini, hiçbir aşamada telaş edilmesini gerektiren bir durum olmadığını anlattı.

TÜRK YETKİLİLERDEN MEKSİKA MAKAMLARINA TEŞEKKÜR

İkinci katibi bayramda ailesine kavuşturmayı hedefleyen Türk yetkililer, Meksika makamlarına verdikleri güçlü destek ve gösterdikleri yakın iş birliği için teşekkür etti.

Meksika basınına, daha önce Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliğinde görevli personel 29 yaşındaki Türk vatandaşının kaybolduğu iddiaları yansımıştı.

Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!

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Meksika'da sır olmuştu... Türk diplomattan haber var!
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