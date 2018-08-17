Müslümanların Türkiye'ye desteği artıyor!

ABD'nin ekonomik saldırısı dünyadaki Müslümanları harekete geçirdi. Türkiye'ye destek kampanyaları hızla yayılıyor. Devletler bazındaki siyasi ve ekonomik desteğin dışında özellikle Arap dünyasında sokaktaki Müslümanlar, ABD'nin bu saldırısında Türkiye'nin yanında durmayı bir fırsat olarak görüyor. Son olarak Mekke'den Pakistan'dan ve Cezayir'den yeni destek haberleri geldi. Dolar bozduranların yanı sıra turizm acentelerinden açıklama geldi, bir çok ülke tatil için Türkiye'ye gitme kampanyası başlattı. Müslüman dünyası neden ayakta, Türkiye'ye ilgi neden bu kadar yoğun, bundan sonraki süreçte ne gibi adımlar atılacak Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.