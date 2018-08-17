Trump yine Türkiye’ye saldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Türkiye'ye ve rahip Brunson hakkında yazarak yeniden Türkiye'ye saldırdı. Trump yazdığı tweette, "Türkiye uzun yıllar ABD'den yararlandı. Şimdi, ülkemizi vatansever bir tutuklu olarak temsil etmesini istediğim harika Hristiyan Papazımızı ellerinde tutuyorlar. Masum bir insanın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, fakat Türkiye'ye yaptırımlar uygulayacağız" ifadeleri yer aldı.



Önceki gün de Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, ajan papaz Brunson davasına ilişkin Türk adaletine yönelik hadsiz açıklamalarda bulunup "Bu yönetim tarafından unutulmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

AMERİKALILAR TRUMP'IN POLİTİK BAŞARISIZLIĞINI GÖRDÜ

Özellikle bir kısım Amerikalılar, Trump'ın Papaz Brunson ile ilgili açıklamalarının Kasım ayı seçimleri yaklaşırken medya ile yaşadığı anlaşmazlık, göçmen politikalarındaki başarısızlığı ve Rusya ilişkileri gibi sorunlarda dikkatleri kendisinden uzaklaştırmak ve beyaz Hristiyan seçmenin desteğini toplamak olduğu görüşünde birleşiyor.

SIRAYLA TEHDİT EDİYORLAR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söylemişti. Benzer bir tehdit de, Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten de gelmişti. Dün de son olarak yine benzer bir tehditi ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Türkiye Papaz Brunson'ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız" şeklinde yenilemişti.

VERGİYLE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Trump bu konuda son tweet'ini geçen hafta cuma günü atmış dünya kamuoyundan da yoğun eleştiriler almıştı. Trump, 7 gün önce de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, 'Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı sırasında şu tweet ile tepki toplamıştı: "Türk lirası dolar karşısında hızla düşerken, Türkiye'yle çelik ve alüminyum ticaretinde gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasını az önce onayladım. Bundan böyle vergi alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye'ye ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil."