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/ ve Esad özerklikte anlaadı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
YPG/PKK ve Esad özerklikte anlaşamadı
Terör örgütü / ile rejimi arasında 'de örgüt işgalindeki alanların idaresine ilişkin düzenlenen ikinci toplantıda, rejimin terör örgütüne özerklik verme konusunda geri adım attığı, örgütünse "küçültülmüş hükümet" teklifi sunduğu öğrenildi. YPG/PKK'nın oluşturduğu sözde Demokratik Suriye Konseyi'nden bir heyet, 'da 3 gün önce düzenlenen toplantıda "Demokratik Suriye Konseyi"nin Suriye'nin kuzeyinde işgal altındaki topraklarda asıl idari merci olması için ısrar etti. Rejim, bölgelerin kendi idaresine girmesinden yana tavır sergileyince, taraflar üçüncü kez bir araya gelmek üzere toplantıya son verdi.
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YPG/PKK ve Esad özerklikte anlaşamadı
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