Evanjeliklerin oyu için Brunson’u kullanıyor

İngiltere
merkezli Financial Times
gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump
'ın 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Evanjeliklerin
oyunu almak için Türkiye
ile anlaşmazlığı kullandığını öne sürdü. Makalede, Trump'ın Türkiye'ye rahip Craig Brunson'ın serbest bırakılması için baskı yaparken, rahibin kendilerinden olduğunu iddia eden Evanjeliklerin de Trump yönetiminin bu çabalarından övgüyle söz ettiği belirtildi. Bu arada Trump, Türkiye'ye yönelik tehdit dilini dün de sürdürdü. Başkent Washinton'da yaptığı açıklamada Rahip Brunson konusuna değinen Trump, "Türkiye uzun zamandır problem çıkarıyor. Onlar mükemmel bir Hristiyan'ı alıkoydular. Onlar insanlarımızı alıkoyarken biz oturup beklemeyeceğiz. Neler olacağını göreceksiniz" dedi.