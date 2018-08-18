İsrail, Gazze ve Mescid-i Aksa’da yine kan döktü

Terör
devleti İsrail
yine kan döktü. İsrail askerleri Gazze
Şeridi sınırındaki barışçıl gösterilere gerçek mermiyle saldırı düzenledi. 2 Filistinli şehit oldu, 40 Filistinli de yaralandı. İsrail askerleri, Doğu Kudüs
'teki Mescid-i Aksa
önünde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettikleri bir Filistinli'yi öldürdü. Ayrıca Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları kapatıldı. Yüzlerce Filistinli akşam namızını Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) kapısında kılarken bölgedeki gerginliğin sürdüğü belirtildi.