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Giriş Tarihi: 18.8.2018
İsrail, Gazze ve Mescid-i Aksa’da yine kan döktü
Terör devleti yine kan döktü. İsrail askerleri Şeridi sınırındaki barışçıl gösterilere gerçek mermiyle saldırı düzenledi. 2 Filistinli şehit oldu, 40 Filistinli de yaralandı. İsrail askerleri, 'teki önünde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu iddia ettikleri bir Filistinli'yi öldürdü. Ayrıca Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları kapatıldı. Yüzlerce Filistinli akşam namızını Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) kapısında kılarken bölgedeki gerginliğin sürdüğü belirtildi.
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İsrail, Gazze ve Mescid-i Aksa’da yine kan döktü
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