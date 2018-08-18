Kudüslü çocuklar bayramlıklarına kavuştu

Kudüs ve civarında yardım ve imar çalışmaları yapan uluslararası sivil toplum kuruluşu Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), Kudüslü çocukların Kurban bayramını yeni kıyafetleri karşılamaları için bayramlık kıyafetlerini teslim etti.

Bu yıl "Kurbanım Kudüs'e" sloganıyla kurban çalışmalarını yürüten Mirasımız Derneği, kurban çalışmasının yanı sıra, Kudüslü çocukları da ihmal etmedi. Her bayram Kudüs'te yüzlerce çocuğu giydiren dernek, bu kurban bayramında da şimdiye kadar 2 bin 850 çocuğa bayramlık giysilerini teslim etti. Hayır severlerin bağışlarıyla çalışmalarını yürüten Mirasımız Derneği, çocuklara bayramlık kıyafetin yanı sıra ailelere de kumanya yardımında bulundu.

BİZ TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ

Bayramlıklarına kavuşan Kudüslü çocuklar, kendilerine Mirasımız Derneği aracılığıyla hediyeler gönderen Türk vatandaşlarına teşekkür ederek, "Biz Türkiye'ye çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Türkiye bizim kalbimizde" mesajı verdiler.

Kudüslü çocuklar bayramlıklar ile sevinirken Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Kudüslü ailelere de kumanya kolileri dağıtıldı. Dernekten yapılan açıklamada şu ana kadar bin 650 aileye kumanya kolisi dağıtıldığı ve ilk kez bu kurban bayramında kumanya çalışması yapıldığı vurgulandı. Bu çalışmanın Türk halkı tarafından ilgiyle karşılandığının belirtildiği açıklamada Kudüs'te bir kurban hisse bedelinin 1450 TL olduğu ve bunu ödeyemeyecek durumda olan vatandaşların 150 TL'lik kumanya kolileri ile Kudüs'e dokundukları kaydedildi. Dernek bayram sonuna kadar 10 bin aileye kumanya dağıtmayı hedefliyor.