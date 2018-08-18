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’ın yeni ı yemin etti

lı eski kriket yıldızı dün mecliste yapılan lık seçiminden sonra bu sabah mecliste yemin ederek resmen Başbakan oldu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 09:51
Pakistan’ın yeni Başbakanı yemin etti

lı eski kriket yıldızı dün mecliste yapılan lık seçiminden sonra bu sabah mecliste yemin ederek resmen Başbakan oldu.

IMRAN KHAN MECLİSTE YEMİN EDEREK RESMEN BAŞBAKAN OLDU

Eski kriket yıldızı Imran Khan seçimlerde en çok oyu aldı ancak muhalif partiler güvenlik güçlerini kendi adına kullandığını iddia etti. Imran Khan'ın partisi "Pakistan Adalet Hareketi" 25 Temmuz seçimlerinde en çok sandalyeyi topladı ancak salt çoğunluğa ulaşamadı. Bir koalisyon oluşturmak için bağımsızlarla ittifak kuran Khan, bugün de mecliste yemin ederek resmen Pakistan Başbakanı oldu.
Khan, yolsuzlukla mücadele ve güçlü toprak sahiplerinin siyasal iktidar üzerindeki tekeli kırma vaatleri konusunda kampanya yürütmüştü.

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Pakistan’ın yeni Başbakanı yemin etti
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