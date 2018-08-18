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, 'ya göre araç üretimine başlıyor

’de yaşanan savaşta tecrübe edinen , 'nun coğrafya ve iklimine uygun araç üretimi hazırlıklarına başladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018 19:46 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 20:08
Rusya, Orta Doğu'ya göre araç üretimine başlıyor

'de yaşanan savaşta etkin rol üstlenen Rus su, bölgedeki coğrafyaya uyum sağlamak için özel bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 'da çok sık rastlanan kum fırtınalarına ve sert arazilere uygun zırhlı araç üretildi. 'Tiger' ismini taşıyan bu araçlar motoruna toz kaçması durumunda dahi ilerleyebiliyor, hedeflenen noktaya tüm saldırılara rağmen ulaşabiliyor. Ayrıca teknolojik sistemlerle donatılan zırhlı askeri araç, panoramik kamera ile 360 derece çevreyi gözlemleyebiliyor. Metal kafes ve kurşungeçirmez camla güçlendirilen araç herhangi bir bombalı veya roketatarlı saldırıdan kurtulabiliyor.

Aracın testleri ise 'da bulunan askeri eğitim parkında gerçekleşti. Testi başarıyla geçen araçların seri üretimine hemen başlanacak, 2019'dan itibaren Rus ordusuna araçlar teslim edilecek. Rus ordusu araçları Orta Doğu'da üsleri bulunan bölgelerde kullanacak.

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Rusya, Orta Doğu'ya göre araç üretimine başlıyor
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