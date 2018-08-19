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"ABD 'da darbe tekrarlama hayalini kuruyor"

Dışişleri Bakanı , ülkesinde 1953 yılında gerçekleştirilen darbenin ABD tarafından "düzenlendiğini" belirterek, ABD'yi İran'da bir darbe tekrarlama hayali kurmakla suçladı.

ANKA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 13:33 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 13:39
ABD İran'da darbe tekrarlama hayalini kuruyor

, 1953 darbesinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "ABD'nin 1953 Darbesini tekrarlamak istediğini" söyledi. Mehr News'a göre, Zarif'in mesajında şu ifadelere yer verildi:



"BİR DAHA ASLA"

"65 yıl önce aynı günde ABD, halkın seçtiği merhum Dr. Musaddık hükümetini devirerek diktatör rejiminin yeniden güçlenmesini sağladı ve 25 yıl boyunca halkını egemenliği altına aldı. Bugün ise ABD yönetimi baskı, yalan ve demagojiyi içeren 'eylem planı' vasıtasıyla aynı projeyi tekrarlamak istiyor. Bir daha asla!"

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"ABD İran'da darbe tekrarlama hayalini kuruyor"
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