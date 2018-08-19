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ABD’li Senatör Reed: “’ın stratejik bir planı yok”

ABD’li , ABD Başkanı Donald ’ın çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımlar hakkında, “Trump’ın stratejik bir planı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 18:59 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 19:08
ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”

ABD'de Demokrat Parti Senatörlerinden Jack Reed katıldığı bir televizyon programında, ABD Başkanı Donald 'ın çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımları değerlendirdi.

Trump'ın bunları bir plan çerçevesinde yürüttüğünü düşünmediğini söyleyen Reed, "Bence Trump'ın yaklaşımı koordineli değil" dedi. Trump'ın birçok ülkeye yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Reed, "Trump'ın stratejik bir planı olduğunu düşünmüyorum, yaptıkları özünde saldırmaktan öteye gitmiyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın Kanada gibi pek çok müttefik ülkeye uyguladığı yaptırımları anlamsız bulan Reed, Trump'ın başta Çin olmak birçok ülkeleri yaptırımlarla tehdit etmek yerine istediğini şeyi net bir şekilde ifade etmesi gerektiğini belirtti.

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ABD’li Senatör Reed: “Trump’ın stratejik bir planı yok”
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