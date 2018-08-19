‘Çocukları katleden bombayı ABD verdi’

ABD
'nin
destek verdiği Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyonun 9 Ağustos'ta Yemen
'in Sada kentinde düzenlediği ve çoğu çocuk 50 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda kullanılan bombanın ABD tarafından tedarik edildiği bildirildi. Amerikan CNN kanalının Yemen'deki yerel tanıklara ve uzmanlara dayandırdığı haberinde, söz konusu saldırıda kullanılan lazer güdümlü MK-82 tipi bombanın Amerikan Lockheed Martin
firmasının ürettiği bir bomba olduğu iddia edildi. Haberde, 227 kilogramlık bombanın ABD tarafından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek kapsamında verildiği kaydedildi. ABD yapımı başka bombaların da 2016'da Yemen'de düzenlenen ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olan saldırılarda kullanıldığı hatırlatıldı.