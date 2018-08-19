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terörün yanında

ABD merkezli gazetesi öldürülen ’lı teröristi ‘kahraman’ gibi gösterdi. Kalın “Bu gazetecilik değil, terörizmi meşrulaştırmak” dedi

Giriş Tarihi: 19.8.2018
New York Times terörün yanında
karşıtlığı yapmak için tüm gazetecilik ahlakını ayaklar altına almaktan hiç çekinmeyen ABD basını yine terör seviciliğine soyundu. Kendi ülkelerinin ulusal güvenliğini veya terörizm ile mücadelesini sonuna kadar destekleyen gazetesi konu 'lı teröristler olduğunda ise ikiyüzlülüğünü gizleyemiyor. Gazete son haberinde, Türk Silahlı Kuvvetleri () ile Milli İstihbarat Teşkilatı () tarafından öldürülen PKK'lı teröristi 'kahraman' gibi gösterdi. New York Times'taki haberde TSK ile MİT'in 'ın kuzeyindeki bölgesine ortaklaşa düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'nın sözde elebaşılarından yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden, Yezidilerin kurtarıcısı gibi lanse edildi. "Türkiye, Irak'ta bir hava saldırısında yasaklı PKK'nın bir liderini öldürdü ancak Kürt militan kuzey Irak'taki Yezidi azınlık grubu için bir kahramandı, çünkü tarafından tehdit edildikleri zaman, yardım etti" denilen haberde terör örgütleri PKK / 'nin aslında Yezidi çocukları ailelerinden zorla kopararak nasıl silah altına aldığı gibi gerçeklerden ise söz edilmedi. TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile binlerce Yezidi'nin evlerine geri dönmesi hakkında da bir detay verilmeyen haberde PKK elebaşılarından Şengali'nin Türkiye'nin güvenliğine ne derece tehdit olduğu konusu da okuyuculardan saklandı.

LADİN KAHRAMAN MIYDI?
İbrahim Kalın ise New York Times'ta yer alan bir habere tepki göstererek "Bu gazetecilik değil. Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim" değerlendirmesinde bulundu. , "Aynı mantıkla, (Usame) Bin Ladin bazılarına göre kahraman mıydı? (Dragomir) Milosevic ve (Ratko) Mladic'i de bazı insanlara kahraman diye adlandırır mısınız?" değerlendirmesinde bulundu.
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