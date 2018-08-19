New York Times terörün yanında

Türkiye
karşıtlığı yapmak için tüm gazetecilik ahlakını ayaklar altına almaktan hiç çekinmeyen ABD basını yine terör seviciliğine soyundu. Kendi ülkelerinin ulusal güvenliğini veya terörizm ile mücadelesini sonuna kadar destekleyen New York Times
gazetesi konu PKK
'lı teröristler olduğunda ise ikiyüzlülüğünü gizleyemiyor. Gazete son haberinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT
) tarafından öldürülen PKK'lı teröristi 'kahraman' gibi gösterdi. New York Times'taki haberde TSK ile MİT'in Irak
'ın kuzeyindeki Sincar
bölgesine ortaklaşa düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'nın sözde elebaşılarından KCK
yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden, Yezidilerin kurtarıcısı gibi lanse edildi. "Türkiye, Irak'ta bir hava saldırısında yasaklı PKK'nın bir liderini öldürdü ancak Kürt militan kuzey Irak'taki Yezidi azınlık grubu için bir kahramandı, çünkü DEAŞ
tarafından tehdit edildikleri zaman, yardım etti" denilen haberde terör örgütleri PKK / YPG
'nin aslında Yezidi çocukları ailelerinden zorla kopararak nasıl silah altına aldığı gibi gerçeklerden ise söz edilmedi. TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile binlerce Yezidi'nin evlerine geri dönmesi hakkında da bir detay verilmeyen haberde PKK elebaşılarından Şengali'nin Türkiye'nin güvenliğine ne derece tehdit olduğu konusu da okuyuculardan saklandı. LADİN KAHRAMAN MIYDI? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın ise New York Times'ta yer alan bir habere tepki göstererek "Bu gazetecilik değil. Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim" değerlendirmesinde bulundu. Sözcü Kalın
, "Aynı mantıkla, (Usame) Bin Ladin bazılarına göre kahraman mıydı? (Dragomir) Milosevic ve (Ratko) Mladic'i de bazı insanlara kahraman diye adlandırır mısınız?" değerlendirmesinde bulundu.