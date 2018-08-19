Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile dansı etti

Rusya Deevlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ın daveti üzerine Kneissl'ın düğününe katıldı. Avusturyalı siyasetçiler tarafından Putin'in düğüne davet edilmesi eleştirilse de Kneissl'in en mutlu gününde Vladimir Putin ile dans etti. İkili tüm eleştirilere karşı düğünde çok keyifli anlar yaşadı.

Putin, iş adamı Wolfgang Meilinger ile evlenen Kneissl'e düğün hediyesi olarak ise Don Kazakları Korosu'nu kendisi ile beraber törene getirdi. Helikopterle alana gelen Putin'in Kneissl'e ayrıca büyük bir buket çiçek verdiği öğrenildi.