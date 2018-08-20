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16 birden bebek bekliyor

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Giriş Tarihi: 20.8.2018
16 hemşire birden bebek bekliyor
ABD'nin Arizona eyaletindeki bir hastanede çalışan 16 aynı dönemde hamile kaldı. Banner Desert Tıp Merkezi'nde çalışan ve çoğunluğu yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler, birkaç ay aralıklarla doğum yapacak. Hamileliğin sekizinci ayında olan Rochelle Sherman, "Bir Facebook grubu kurana hiçbirimiz bu kadar çok hemşirenin hamile olduğunu bilmiyorduk" dedi. Hastaların da dikkatini çeken bu ilginç durumla ilgili Jolene Garrow ise , "Belki hastanin suyunda bir şey var. Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik" diye konuştu.
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16 hemşire birden bebek bekliyor
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