ABD'li şirketlerden Trump'a uyarı: Gümrük vergileri maliyeti artırır

Başkan Donald Trump'ın ve ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) Beijing'i ticaret ve ekonomik politikalarında köklü değişikliklere zorlama çabaları kapsamında, Çin mallarına yüzde 25 gümrük vergisi getirme önerisi bugünden itibaren altı gün boyunca kamuya açık tartışmalarda değerlendirilecek.

ABD'nin daha önce getirdiği gümrük vergileri Çin ürünü sanayi makineleri, elektronik parçalar ve bu gibi ara mallara uygulanarak tüketiciyi korumayı amaçlıyordu. Ancak şimdi binlerce kalem tüketim malı, Eylül ayı sonunda getirilecek vergilerden doğrudan etkilenecek.

Yeni gümrük vergisinin uygulanacağı ve değeri 200 milyar dolar olarak belirlenen mallar arsında Çin deniz ürünleri, mobilya, aydınlatma malzemeleri, oto lastikleri, kimyasallar, plastikler, bisikletler ve otomobil koltukları da var.

ABD TİCARET ODASI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Ticaret Odası tartışmalara sunacağı yazılı açıklamasında, "USTR tarafından önerilen yeni 200 milyar dolarlık Çin ithalatı vergisi Amerikan tüketicisinin, işçisinin, şirketlerinin ve ekonomisinin maruz kalacağı zararı dramatik biçimde ağırlaştıracaktır" dedi.

ABD'nin en önde gelen iş dünyası lobisi olan ticaret odası, Trump yönetiminin Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı ve diğer zararlı ticari uygulamalarına karşı "tutarlı bir stratejisi" bulunmadığına dikkat çekerek, Çin ile bu konularda ciddi müzakereler yapılmasını istedi.

Trump yönetiminden orta düzey yetkililer bu hafta Çinli muhataplarıyla bu konularda müzakereler yapacaklar. Ancak bu görüşmelerin ABD'nin Çin ile ticarete getirdiği vergiler ve Çin'in aldığı misilleme önlemlerini durdurup durdurmayacağı belli değil.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI



ABD - KANADA

2017'de ABD Ticaret Bakanlığı, Kanada'dan ithal edilen yumuşak kereste ürünlerine yüzde 3 ila 24 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi getirdi. Bu yıl ise Trump, Kanada'dan ithal edilen çelik için yüzde 25 ve alüminyum için de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.



ABD - ÇİN

Temmuz ayında ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı. ABD daha sonra getirdiği yeni tarifelerle 200 milyar doların üzerinde bir yaptırım listesi belirledi.



ABD - MEKSİKA

Trump, Kanada ve Avrupa Birliği ile birlikte Meksika'dan da ithal edilen çelik için yüzde 25 ve alüminyum içinde yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

MİSİLLEME



KANADA- ABD

ABD'nin adımına karşılık Kanada, bu ülkeden ithal edilen et, kahve, şekerleme, kontraplak, akçaağaç pekmezi ve çelik ile alüminyuma karşı toplamı 16.6 milyar dolar değerindeki ürüne misilleme gümrük vergisi uygulama kararı aldı.



ÇİN - ABD

Çin, ABD yönetiminin ek vergi uygulamasına karşı 50 milyar dolarlık vergi misillemesi yaptı. Pekin hükümeti, ek vergi getirdiği 659 ABD ürününe yüzde 25 vergi uygulayacağını söyledi. Vergi uygulanacak ürünler arasında soya fasulyesi, kimyasallar, viski, tütün ürünleri, kırmızı et, mısır, buğday bulunuyor.



MEKSİKA - ABD

Meksika da aralarında domuz eti, elma ve peynir çeşitlerinin bulunduğu birtakım tarımsal ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya karar verdi.