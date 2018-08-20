“Arakan’da 24 bin Müslüman katledildi”

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan rapora göre Myanmar
'da 24 binden fazla Arakanlı Müslüman
öldürüldü, 40 bini silahla yaralandı, 114 bini darp edildi ve 31 bini de ateşe atıldı. Bölgede 115 bin Arakanlı Müslüman evi ateşe verilirken, 113 bin evin de saldırılarda hasar gördüğü kaydedildi. Raporda, Talotuli köyünde yaşayan Hasina Begum'un, 4 aylık bebeğinin askerler tarafından ateşe atıldığını anlattığı ifadeler ise yürekleri dağladı. 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı.