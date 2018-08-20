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Diplomasını 105 yaşında aldı

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Diplomasını 105 yaşında aldı
'de 105 yaşındaki emekli asker, mezuniyet törenini kaçırdığı için 1935'te alamadığı diplomasını 83 yıllık bekleyişin ardından aldı. İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşı'nda ABD donanması için çalışan Bill Vogt, 83 yıllık bekleyişin ardından diplomasına kavuştu. Vogt için Üniversitesi kampüsünde bir tören düzenlendi. Üniversite yetkilileri Vogt'un, üniversitenin öğretmen okulu olduğu zamanlardan hayatta kalan tek mezun olabileceğini belirtti. Vogt'un öğrenimine 1931'de okulun işletme bölümünde başladığı, mezun olduktan sonra iş ararken mezuniyet törenine katılamadığı için diplomasını alamadığı kaydedildi.
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Diplomasını 105 yaşında aldı
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