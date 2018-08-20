Dörtlü zirvenin ilk ayağı uzmanlar düzeyinde olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın temmuz ayında açıkladığı ve Rusya
, Türkiye
, Almanya ile Fransa'yı bir araya getirmesi beklenen Suriye konulu dörtlü zirve planı netleşiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Berlin'deki görüşme sırasında dörtlü zirveyi istişare ettiğini belirtti ve ikilinin öncelikle yardımcılar ve uzmanlar düzeyinde dörtlü görüşme yapılması konusunda anlaştığını ifade etti. Merkel, liderlerin Türkiye'de bir araya gelmesinin 'anlamlı olabileceğini' söylemişti.