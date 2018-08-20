Dünya sallanıyor

Endonezya
son günlerde art arda gelen deprem
lerle sarsılıyor. İki hafta önce meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 460'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği Endonezya'nın Lombok Adası
'nda dün 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerin 7 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. HEYELANA YOL AÇTI
Endonezya'nın turistik adalarından Lombok'un doğusunda daha yoğun hissedilen deprem, bazı yerlerde heyelanlara neden oldu. Bölgede tsunami
uyarısı yapılmadı. Bölgede birkaç saat sonra bu kez 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Belanting'in 4 kilometre güneyi olan depremin yerin 20,3 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.. 8.2'LİK DEPREM
Fiji açıklarında ise 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ndoi Adası'nın 280 kilometre kuzeydoğusunda olan 8.2 büyüklüğündeki depremin, deniz seviyesinin 560 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Deprem sonrası denizde küçük tsunami dalgaları oluştuğu ancak tsunami tehlikesi olmadığı bildirildi. Olayda can ya da mal kaybı yaşanmadı. EGE AÇIKLARINDA 4.9'LUK DEPREM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, dün 08.46'da merkez üssü Ege Denizi
olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 28.49 kilometre derinliğinde meydana geldiği deprem deprem, Muğla
'nın Datça ilçesinde hafif şekilde hissedildi.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Her iki depremde de ölen ya da yaralanan olmadı.?