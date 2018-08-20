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Eşini sınırdışı ile tehdit ediyor

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Eşini sınırdışı ile tehdit ediyor
Başkanı Donald 'ın 'daki eski siyasi ilişkiler yardımcısı Omarosa Manigault Newman yayımladığı kitapta, First Lady Melania Trump'ın boşanmak için gün saydığını ancak Trump'ın eşini sınırdışı etmekle tehdit ettiğini ileri sürdü. Kitapta Trump'ın gizli dünyasıyla ilgili bilgileri paylaşan Newman, Slovenyalı Melania Trump'ın 2006'da ABD vatandaşı olduğunu ve boşanması halinde Trump'ın vizesini iptal edeceğini söyledi. Newman'a göre Melania Trump, boşanmak için eşinin başkanlık döneminin bitmesini bekliyor.
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Eşini sınırdışı ile tehdit ediyor
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