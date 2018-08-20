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’te inekler çıplaklar plajına girebilecek

BBC TÜRKÇE Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018
İsveç’te inekler çıplaklar plajına girebilecek
'te Avrupa çapında etkisini gösteren sıcak hava dalgası yüzünden bazı çiftçiler serinlemeleri için ineklerini deniz kenarına getirdi. Ancak ülkenin güneyindeki Smaland'daki nüdistler, çıplak güneşlendikleri yerlerde ineklerin dolaşmasını "hijyen dışı olduğu ve sağlık riski taşıdığı" gerekçesiyle yerel yönetime şikâyet etti. Kentin Kültür ve Dinlence Departmanı'nda ineklerin plajlara girişini yasaklama üzerine bir oylama düzenlendi. Oylamadan inekleri yasaklamama sonucu çıktı. Kararda "ineklerin orada olmaya insanlar kadar hakkı var" ifadeleri yer aldı.
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İsveç’te inekler çıplaklar plajına girebilecek
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