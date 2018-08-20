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Kuzey'e yaptırımları delmekle suçlanan li şirketlere soruşturma

'den geçen yıl yaklaşık 35 bin ton kömür ve demir ithal ederek Birleşmiş Milletler yaptırımlarını () ihlal etmekle suçlanan 3 li şirket hakkında kovuşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 14:34
Kuzey'e yaptırımları delmekle suçlanan Güney Koreli şirketlere soruşturma

Yonhap ajansının haberine göre, Daegu kentinde savcılık, 'den yaklaşık 35 bin 38 ton kömür ve demir ithal ettiği gerekçesiyle söz konusu firmalar hakkında yaptırımlarını ihlal çerçevesinde kovuşturma başlattı.

Konunun, savcılar tarafından mali ve ekonomik suçları araştırma dairesine intikal ettirildiği belirtildi.

Kore Gümrük Dairesi, bu ayın başında, 3 firmasının 2017'nin nisan ve ekim ayları arasında BM yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore'den aracılığıyla 35 bin 38 ton kömür ve pik demir ithal ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Firmaların yaptırım engelini aşabilmek için gemileri Rusya'daki bir limandan geçirdiği ve burada malların menşe ülke bilgilerini değiştirerek Rusya'dan ithal edilmiş gibi gösterdiği belirtilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, ı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar kararı almıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Güney Kore hükümeti Kuzey'in tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına kadar uluslararası yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini savunuyor.

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Kuzey'e yaptırımları delmekle suçlanan Güney Koreli şirketlere soruşturma
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