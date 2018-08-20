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/ Arap adayları rehin aldı

Giriş Tarihi: 20.8.2018
PKK/YPG Arap adayları rehin aldı
Terör örgütü /, 'nin kuzeyinde işgal ettiği Kamışlı ilçesinde, Esad rejiminin gelecek ay yapacağı yerel seçimde aday olan Arapları alıkoydu. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim, YPG/PKK ile birlikte idare ettikleri Kamışlı'da bir seçim bürosu kurdu. Rejime yakın olduğu bilinen ancak bağımsız olan 17 Arap, büroya adaylık başvurusu yaptı. YPG/PKK, adaylıkları kabul edilen kişileri, Cevadiye beldesindeki evlerine baskın yaparak gözaltına aldı. Rejim, 16 Eylül'de iç savaş boyunca ilk kez yerel seçim düzenleyeceğini duyurmuştu.
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PKK/YPG Arap adayları rehin aldı
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