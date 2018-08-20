Tüyleri diken diken eden Türkiye çıkışı!

ABD'nin Türkiye'ye karşı rahip Brunson üzerinden başlattığı ekonomik savaşa bir destekte Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'dan geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden destek mesajları yayımlayan Azeri vekil, Nene Hatun'un kahramanlık hikayesini anlattı. Paşayeva, "'Bebem anasız büyür de ama Vatansız büyümez' deyip 3 aylık bebeğini Allah'a emanet edip zor durumda olan Vatan için mücadeleye koşan Nene Hatun'un torunlarının üzerine dünya bile gelse bir şey yapamaz. Türkiye dışında yaşayan milyonlarla Türk milletinin evladı da Türkiye'nin yanında!" ifadelerini kullandı.

Azeri vekil mesajının devamında şu sözlere yer verdi:

"Söz konusu Vatansa gerisi teferruattır değen Milletin evlatlarıyız! Türkiye yalnız değil! Türkiye dışında yaşayan Türk milletinin milyonlarla evladı Türkiye'nin yanında! Dünyanın her yerinde yaşayan Türk milletinin evlatları ABD'nin adaletsiz tehditlerine karşı Türkiye'nin yanında!"