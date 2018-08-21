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Bakanından mesajı

Bakanı Mike Pompeo, tüm Müslümanların 'nı tebrik etti.

Giriş Tarihi: 21.8.2018 09:39
ABD Dışişleri Bakanından Kurban Bayramı mesajı

Bakanı Mike Pompeo, tüm Müslümanların 'nı tebrik etti.

Bakan Pompeo, Kurban Bayramı'na ilişkin video mesaj yayınladı.

Pompeo mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün Müslümanların haccın sonunu işaret eden Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Bu, dünyanın farklı bir çok yerindeki Müslüman'ın arkadaşları ve aile üyeleriyle bir araya geldiği tefekkür ve ibadet zamanıdır. Bu zaman zarfından ayrıca hepimiz için bir örnek teşkil etmekle birlikte, Müslümanlar ihtiyaç sahipleri için kurban keser ve yardımlarda bulunur. ABD adına hepimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim."

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ABD Dışişleri Bakanından Kurban Bayramı mesajı
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