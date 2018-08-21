Gürcistan Başbakanı Bakhtadze'den bayram tebriği

Bakhtadze, başkentteki Tiflis Cuma Camisi'nde düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada "Tüm Müslümanların ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diyen Bakhtadze çeşitli etnik köken ve dinden vatandaşın Gürcistan'da huzur içinde yaşadığını söyledi.

Hoşgörünün Gürcistan'ın güçlü bir özelliği olduğuna işaret eden Bakhtadze, hükümetin de verdiği destekle Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresinin ülkede gittikçe daha etkin bir kurum olmaya başladığını belirtti.

Bakhtadze, "Gürcistan'daki bazı camilerin restorasyon ve yenileme çalışmaları devam ediyor ve biz bu yönde daha aktif adımları atacağız." ifadesini kullanarak, hükümetin Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi ile etkin bir işbirliği sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Camideki programa Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vaşakmadze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Muteber Kılıç, çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, milletvekilleri, Batı Gürcistan Müftüsü Beglar Kamaşidze, Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev ve Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgodov katıldı.