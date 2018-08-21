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'daki de ölü sayısı artıyor

'nın güneyinde, şiddetli yağışların neden olduğu de hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 12:34
İtalya'daki selde ölü sayısı artıyor

'nın güneyinde, şiddetli yağışların neden olduğu de hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

ANSA haber ajansına göre, İtalya Sivil Savunma Kurumu, Calabria bölgesindeki yürüyüş alanlarıyla tanınan Raganello Milli Parkı'nda meydana gelen sel nedeniyle 11 kişinin öldüğünü, 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

İngiliz yayın kurumu BBC de felakette, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da olduğu 18 kişinin kurtarıldığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Selin meydana geldiği sırada birçok kişinin arazide yürüyüşte olduğu ve tam olarak kaç kişinin sele yakalandığı konusunda henüz net bir bilgi olmadığı kaydedildi.

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İtalya'daki selde ölü sayısı artıyor
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