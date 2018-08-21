Trump’a İncirlik Üssü hatırlatması

DIŞİŞLERİ

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin USA Today gazetesi için kaleme aldığı makalede ABD'nin iç politika gerekçeleriyle Türkiye'ye getirdiği ilave gümrük vergilerini "Kendi ülkesinin hayati derecede ulusal çıkarlar paylaştığı bir müttefiki yabancılaştırmak, kendi kendini engellemektir" sözleriyle eleştirdi. Yazısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan yaptırımları ve daha fazla yaptırım uygulayacağı yönündeki tehditlerinin, halihazırda diğer birçok NATO müttefikinin önünde olan Türkiye'yi yabancılaştırdığını belirten Çavuşoğlu, "Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir. Türkiye, DEAŞ'a karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik Üssü'ne ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir" ifadelerini kullandı.

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