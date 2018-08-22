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‘ABD kim oluyor da bizi uyarıyor?’

Giriş Tarihi: 22.8.2018
‘ABD kim oluyor da bizi uyarıyor?’
ABD'nin Rusya'dan satın alacakları silahlar konusunda 'dikkatlice düşünme uyarısı' yapmasına lideri Rodrigo Duterte sert yanıt verdi. Duterte, " Neden? Diğer ülkeleri durduruyor musunuz? Bizi neden durduruyorsunuz? Bizi uyarıyorsunuz, siz kim oluyorsunuz da bizi uyarıyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Schriver'i aynı ifadeleri yüzüne karşı kullanmaya da davet eden Duterte "Benimle bir forumda görüş. Ülkemin bir denizaltı almasına neden karşı olduğunu açıkla. Bana sebebini söyle, ben de kamuoyuna açıklayayım" dedi. Duterte fırsat bulursa ABD Başkanı 'a da aynı soruları yönelteceğini belirtti.
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‘ABD kim oluyor da bizi uyarıyor?’
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