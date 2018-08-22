Dünyada Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı
, Türkiye'nin yanı sıra Müslümanların yaşadığı dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Müslümanlar Asya'dan Avrupa'ya, ABD'den Balkanlar'a, Türki cumhuriyetlerden Afrika'ya bayram namazı için camilere akın etti. Müslümanlar için büyük önemi bulunan Doğu Kudüs
'teki Mescid-i Aksa
'da yaklaşık 100 bin kişi namaz kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahallelerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar, Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Hac farizası için Mekke'de bulunan 2 milyon hacıysa, bayram namazını Kabe'de eda etti.
Balkan ülkeleri Bosna Hersek
, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu taştı. SELANİK'TE BİR İLK
Bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olma özelliğini taşıyan Bayraklı Camisi'nde de bayram namazı büyük bir coşkuyla kılındı. Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi ise, bayram namazı dolayısıyla müminlerle dolup taşarken, Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te bir ilk yaşandı. Müslümanlar, belediye tarafından tahsis edilen Osmanlı eseri Yeni Cami'de bayram namazını kılmak için toplandı. SEÇİLMİŞ İMAM KILDIRDI
Aralarında Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ın da bulunduğu yaklaşık 200 kişi bayram namazını ilk kez Batı Trakya
'da seçilmiş müftülük tarafından görevlendirilen imam ve müezzin ile kıldı. İbadete açık camisi bulunmayan başkent Atina'da yaşayan 200 bini aşkın Müslüman, bayram namazlarını genellikle binaların bodrum katlarında oluşturdukları mescitlerde kıldı.
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı
Harekatı'yla terörden arındırılan bölgede yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli Kurban Bayramı'nı kutluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) terörden arındırdığı Afrin'de de Mehmetçik bayramı halkla kutluyor. TÜRK KIZILAYI ERBİL'DE
Türk Kızılayı, yurt dışındaki insani yardım faaliyetleri kapsamında Irak'ın Erbil kentinde sığınmacı ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 100 büyükbaş hayvan kesimi gerçekleştirdi. FARKLI KITALARDA TÜRK CAMİLERİNE AKIN
Müslümanlarsa, bayram namazını başta Moskova, Kazan ve Kafkasya bölgeleri olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında bulunan camilerde kıldı. Başkent Moskova'da yaşayan Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği Moskova Merkez Camisi'ne çıkan bütün sokaklar, namaz için kapatıldı. Avrupa'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Almanya'da da başkent Berlin'de ve Köln şehrindeki Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere koştu. Berlin Şehitlik Camisi'ni dolduran Müslümanlar camiye sığmayınca avluda namaz kıldı. Köln kentinde Müslümanlar bayram namazını Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nde eda etti. Avustralya'da 17'si Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki caminin yanı sıra Türk kuruluşlarına ait toplam 27 cami, bayram namazını eda etmek isteyen farklı etnik kökenlerden oluşan binlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı. LİDERLERDEN KURBAN BAYRAMI MESAJLARI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
mesajında, İslam'ın Rus halkı arasındaki hoşgörü ve iyiliği teşvik etmeye devam ettiğine işaret ederek, Rusya'daki tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da baryram nedeniyle bir mesaj yayımlarken, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras bayramı sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ise Müslümanlar'ı bir video mesajıyla kutladı.