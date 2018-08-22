‘Erdoğan yine galip gelecek’

Uzay
a çıkan ilk Müslüman astronot Suriyeli Muhammed Faris
, ABD'nin Türkiye
'ye uygulamaya çalıştığı ekonomik darbe girişiminin başarılı olmayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz
darbe girişiminde nasıl halkı sokağa indirip zafer kazandıysa şimdi de halkla birlikte bu ekonomik darbe girişimini bastıracaktır" dedi. Suriye'deki Esad rejiminin zulüm ve şiddetinden kaçarak 6 yıl önce ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç edip Fatih'te yaşayan Faris, Türk vatandaşlığı için gün sayıyor. "Türk vatandaşı olmak gurur verici" diyen Faris, Türkiye'nin uzay teknolojisinde çok başarılı olabileceğini söyledi. "DÜNYA'YI YOK EDİYORUZ"
İnsanların uzayın en güzel gezegeni Dünya'yı yok etmek için çaba sarf ettiğini vurgulayan astronot Faris, "30 yıl önce uzaydan baktığım Dünya ile şimdiki felaketlerin yaşandığı Dünya arasında fark var. Ülkem olan Suriye ve çevresindeki ülkeler insan eliyle yok edilmeye çalışılıyor. O güzelim doğa mahvediliyor. Neden biz insanlar bu güzel Dünya'yı mahvediyoruz" dedi. ESAD ZULMÜNDEN KAÇTI
6 yıl önce Esad'ın zulmünden kaçtıklarını belirten Faris, "Ülkedeki zulüm ve şiddetinden eşim Hint Akil ve 4 çocuğum ile birlikte Türkiye'ye göç ettik. Ben de Türkiye'deki Üniversitelerde uzay ile ilgili konferanslar veriyorum. Uzay ilmini Türkiye'nin çeşitli illerinde anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'nin yeri ve konumu çok önemli noktada. Onun için Türkiye uzay teknolojisine büyük önem vermeli. Ben de o yüzden Türk vatandaşı olmak için müracatta bulundum. Türk vatandaşı olmak benim için gurur verici. Çünkü Türk kardeşlerimizi kendi öz kardeşim gibi görüyorum. Dünyanın bir çok ülkesini dolaştım, Türkiye kadar güzel bir ülke görmedim" diye konuştu. OĞLUNA HASRET KALDI
Eşi Faris'in başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Hind Akil ise "Türkiye gibi Müslüman bir ülkede bulunmaktan dolayı mutluyum. Tek sıkıntım bizden ayrı kalan oğlum. İki yıldır Suudi Arabistan
'da zorunlu kalan vize verilmeyen Kuteybe Faris'in Türkiye'ye gelmesi için vize verilmesi için Türk yetkililerden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir anne olarak yardım istiyorum. Oğluma hasretim. Oğlumun sağlık durumu iyi değilmiş. Büyük özlem ve merak içindeyim. Oğlumun da yuvamıza kavuşması için yetkililerden yardım istiyorum" dedi.