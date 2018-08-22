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FKÖ: 'ın açıklamalarının hiçbir değeri yok

ABD Başkanı Donald 'ın ile ilgili son açıklamalarına 'den tepki geldi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi Ahmed El Tamimi, Trump'ın ifadeleri için "hiçbir değeri yok" dedi.

Giriş Tarihi: 22.8.2018 16:17
FKÖ: Trump'ın açıklamalarının hiçbir değeri yok

El Tamimi, Donald 'ın 'ün müzakere masasında olmadığı ifadelerini, ABD'nin İsrail lehindeki politikalarının ve ABD Yönetiminin "sözde asrın anlaşmasının" Doğu Kudüs'ün devletinin başkenti olarak tanımadan uygulanabileceği yönündeki "hayallerinin devamı" olarak niteledi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ın Trump'ın "sözde asrın anlaşmasını reddettiğini" anımsatan El Tamimi, hiçbir Filistinli'nin ABD'nin Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin politikalarını kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

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FKÖ: Trump'ın açıklamalarının hiçbir değeri yok
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