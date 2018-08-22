FKÖ: Trump'ın açıklamalarının hiçbir değeri yok

El Tamimi, Donald Trump'ın Kudüs'ün müzakere masasında olmadığı ifadelerini, ABD'nin İsrail lehindeki politikalarının ve ABD Yönetiminin "sözde asrın anlaşmasının" Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olarak tanımadan uygulanabileceği yönündeki "hayallerinin devamı" olarak niteledi.



Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ın Trump'ın "sözde asrın anlaşmasını reddettiğini" anımsatan El Tamimi, hiçbir Filistinli'nin ABD'nin Filistin-İsrail ihtilafına ilişkin politikalarını kabul etmeyeceğinin altını çizdi.

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