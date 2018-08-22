İslam aleminde Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra kutlayan Çin'de, Tayland'da, Nepal'de Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Başkent Pekin'de kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu.

Aile ve dostlarıyla bu mübarek günün sevinç ve heyecanını yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kıldı ve bayramlaştı. Bayramın birinci günü kurbanlık satışlarının devam ettiği Pekin'de bazı Çinli Müslümanlar da kurbanlıklarını camiden temin etti.

Namazın kılınmasının ardından kurbanlıklar görevliler tarafından kesildi.

Sultan II. Abdülhamid döneminde yaptırılan ve Osmanlı kaynaklarında "Darul Ulumil Hamidiye" şeklinde geçen Niucie Camisi, Çin kaynaklarında da "Hui Ciao Şı Fan Şüe Tang" olarak anılıyor.

Çin'de yaşayan resmi rakamlara göre 20 milyondan fazla Müslüman yaşıyor, 56 etnik unsurdan 10'u Müslüman azınlıklardan oluşuyor.

TAYLAND'DA KURBAN BAYRAMI

Tayland'da merkezi camiler, bayram namazını eda etmek isteyen farklı etnik kökenlerden oluşan binlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Cemaati en kalabalık camilerden olan Patani'deki Mescid Fathoni'yi sabah namazından itibaren dolduran Müslümanlar, önce cami imamı Abdurrezak Vansu tarafından verilen bayram vaazını dinledi.

Vansu, bütün Müslümanlar için dua etti. Daha sonra bayram namazı kılındı, ardından da Kurban Bayramı'nın ilk bayramlaşmaları cami içinde gerçekleştirildi.

Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Patani'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, vatandaşlarla bayramlaşarak Türkiye halkının selamlarını iletti.

NEPAL'DE KURBAN BAYRAMI

Güney Asya ülkesi Nepal'de Müslümanlar Kurban Bayramı namazı kılmak için camilere akın etti.

Ülkenin güney doğusunda Kosi eyaletinin İnaruwa kentinde yaşayan Müslüman halk sadece bayram namazını kıldıkları ve "Eidgah" adını verdikleri bahçede bir araya geldi.

İmam, hutbede Kurban Bayramı'nın önemine değinerek kardeşlik mesajı verdi. Namazının ardından bayramlaşma gerçekleştirildi.

Hindistan ile Çin arasında yer alan Güney Asya ülkesi Nepal'de 26 milyondan fazla kişi yaşıyor. Çoğunluğu Hinduizmi kabul eden Nepal halkının yaklaşık yüzde 5'ini Müslümanlar oluşturuyor. Genellikle ülkenin güney kesimlerinde yaşayan Müslüman halk, hayvancılık ve küçük işletmelerle geçimini sağlıyor.

AZERBAYCAN'DA KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra idrak eden Azerbaycan'da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Bakü'de halk, Ejder Bey, Lezgi, Garaçukur ve İlahiyat camilerini doldurdu. Camilerde yer bulamayanlar namazlarını avlularda kıldı.

Bakü'nün en büyük camilerinden Haydar Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu.

Namaz sonrası bayramlaşan Bakülüler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayımladığı bayram mesajında vatandaşların bayramını kutladı.

İRAN'DA KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra idrak eden İranlı Müslümanlar bayram namazı için bir araya geldi.

Başkent Tahran'ın en büyük camisi Musalla-ı İmam Humeyni'de kılınan namazın ardından Cuma İmamı Ahmed Hatemi, kurbanın önemini ve Müslümanların birliğini anlatan bir hutbe okudu.

Hatemi, hutbesinde ülkedeki yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve halka güven verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD ve İsrail'e de eleştirilerde bulunan Hatemi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmaya değer vermemesi nedeniyle yeni müzakerelerin yapılmayacağını yineledi.

Hutbenin okunmasının ardından cemaat ilk bayramlaşmayı kendi arasında yaptı.

İran'da bayram ve cuma namazları kentin en büyük camisinde tek bir noktada kılınıyor.