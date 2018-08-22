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Kiev'de füze taşıyan binaya çarptı

Kiev’de 24 Ağustos askeri geçit töreni provaları sırasında yaşanan bir paniğe neden oldu.

Giriş Tarihi: 22.8.2018 11:10
Kiev'de füze taşıyan askeri araç binaya çarptı

Kiev'deki Podol semtinde Yroslavskaya Caddesi'nde askeri geçit töreni provası yapıldığı sırada, Buk hava savunma füzesi taşıyan kontrolü kaybederek bir iş merkezinin giriş kapısına çarptı. Binanın hafif hasar gördüğü da yaralanan kimse olmadı.,

Sovyetler Birliği'nden ayrılmasını "" adı altında resmi bayram olarak kutlayan , 24 Ağustos'ta gövde gösterisine hazırlanıyor. Başkent Kiev tankların, çeşitli askeri araçların, jetlerin ve füze sistemlerinin boy gösterdiği askeri geçit töreni provasına sahne oldu. Kent sakinlerinin ve turistlerin ilgi gösterdiği prova nedeniyle kent merkezinde bazı caddeler trafiğe kapatıldı.

Kiev'de 24 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde her sene olduğu gibi askeri geçit töreni düzenlenecek. Başkentin ana caddesi Kreşatik'te dört bin 500 asker boy gösterecek.

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Kiev'de füze taşıyan askeri araç binaya çarptı
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