Krizden çıkışı İthaca Adası’nda ilan etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan'ın AB ve IMF'nin hazırladığı sert ekonomik şartlardan oluşan tasarruf programlardan çıkışını, Yunan mitolojisinde önemli bir yer alan İthaca Adası'nda ilan etti. Yunanistan'ın 8 yıllık ekonomik krizinden çıkışını öngören bu programların Yunan halkını yıprattığının bilincinde olduğunu söyleyen Çipras, geçirdikleri zor süreci mitoloji kahramanlarından Ulysses'in maceralarına benzetti.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Yunanistan için bugünden itibaren yeni bir dönemin başladığını belirten Çipras, Yunanistan'ın 8 yıllık "vesayet döneminden" sonra bundan böyle "veli gözetimi" olmaksızın normal bir Avrupa ülkesi olarak kendi ekonomi programını kendisinin hazırlayacağını belirtti. Ülkeyi iflasın eşiğine getiren yolsuzluk, rüşvet, seçmenleri müşteri olarak gören yönetimlerin sonunun geldiğinin altını çizen Çipras, 2015'te iktidara gelen radikal sol SYRİZA partisini ima ederek, "Bundan üç yıl önce, gemiyi kayalıklara süren kaptanını değiştirmeye karar veren Yunan halkının gösterdiği özveri ile iflasın eşiğine gelen ülkeyi kurtardığından" söz etti.

YUNAN HALKI MÜCADELEYİ KAZANDI

Çipras'ın bahsettiği İthaca Adası Yunanistan'ın batısındaki İyon denizinde bulunuyor. Mitolojiye göre, Truva Savaşı'na katılan İthaca Kral'ı Ulysses (Yunanca'da Odisseus), Ege kıyılarından İthaca Adası'na dönüş yolunda karşılaştığı engellere karşı verdiği mücadelelerle tanınan mitolojik bir kahraman. Çipras, Ulysses'in İthaca yolunda verdiği üstün mücadelelerin sonucunda adasına varmayı başarmasını Yunan halkının 8 yıldan bu yana çektiği sıkıntılara karşı hedefine ulaşmasına benzetti.