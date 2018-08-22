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Suriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine kullanacağız

?'ın Reyhanlı ilçesine gelen Suriyeli 10 aşiret lideri, bundan sonra ülkelerinde yapacakları her türlü ticarette dolar yerine kullanacaklarını söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 18:06 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 18:10
Suriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine Türk Lirası kullanacağız

Kurban Bayramı nedeniyle Reyhanlı'ya gelen Suriyeli 10 aşiret lideri, toplantı düzenledi. Toplantı sonrası açıklama yapan 'Assasni' aşireti lideri Emin Al Assani, ABD Başkanı 'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını kınadıklarını söyledi. Assani, "Türkiye'nin yanındayız, ABD'nin uygulamasını kınıyoruz. Biz Suriyeli aşiret liderleri olarak aldığımız kararla, Suriye'de yapılacak her türlü ticarette dolar yerine 'nı kullanacağız. Tüm aşiret liderleri olarak aldığımız kararı kendi mensuplarımıza ileterek vakit geçirmeden uygulamaya da koyacağız" dedi.

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Suriyeli aşiret liderleri: Dolar yerine Türk Lirası kullanacağız
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