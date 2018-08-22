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Trump: ’den gelen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız

D Başkanı , Avrupa Birliği’nden (AB) ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 22.8.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 11:58
Trump: AB’den gelen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız

Batı Virginia'da katıldığı bir seçim kampanyasında Trump, "'den ABD'ye gelen tüm otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.
Trump'ın açıklamaları, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un otomobil vergilerine ilişkin raporun ertelendiğine ilişkin iddiaların ardından gelirken, The Wall Street Journal'da yer alan habere göre Ross raporun Avrupa Komisyonu, Meksika ve Kanada ile süren görüşmeler sebebiyle ertelendiğini ve yayınlanması için henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti.

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Trump: AB’den gelen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayacağız
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